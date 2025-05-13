OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı sözleşmeli destek personeli alımı kapsamında başvurular 28 Mart’ta sona erdi. Toplam 3.477 kadro için yapılan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme süreci tamamlandığında, sonuçlar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve OGM’nin resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı sözleşmeli destek personeli alımına ilişkin başvuruların tamamlanmasının ardından, binlerce aday gözünü sonuç açıklamasına çevirdi. Toplam 3 bin 477 kişilik kadro için yapılan başvurular, 28 Mart’ta sona erdi. Şoför, operatör, temizlik, evrak ve arşiv hizmetleri gibi çeşitli alanlarda istihdam edilecek adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla bekliyor. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar, OGM’nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulmaya devam ediliyor. Sonuçların, Mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülüyor.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
• Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
OGM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
• Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
• Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.