OGM personel alımı detayları açıklandı: OGM 3 bin 477 işçi alımı sözlü mülakatları ne zaman?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 - 28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Sonuçlar henüz duyurulmadı ancak kılavuzda yer alan bilgiye göre sözlü sınavların başlangıç tarihinin 28 Nisan olarak öngörülüyor. Bu nedenle sonuçların o tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.