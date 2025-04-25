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OGM personel alımı detayları açıklandı: OGM 3 bin 477 işçi alımı sözlü mülakatları ne zaman?

OGM personel alımı detayları açıklandı: OGM 3 bin 477 işçi alımı sözlü mülakatları ne zaman?

14:3525/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Orman Genel Müdürlüğü'nün 3.477 personel alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Destek personeli kadrosu için başvurular tamamlandı, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuru sonucu olumlu olan adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanacak. Sonuçlar, OGM'nin resmi internet adresi ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 3.477 personel alımı sürecinde başvuru süreci tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puanıyla yapılacak yerleştirme sonuçları OGM ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 - 28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Sonuçlar henüz duyurulmadı ancak kılavuzda yer alan bilgiye göre sözlü sınavların başlangıç tarihinin 28 Nisan olarak öngörülüyor. Bu nedenle sonuçların o tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

OGM SONUÇ SORGULAMA

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN, NEREDE?

Adayların sözlü sınavları Ankara ilinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak. Sınava dair tarih ve saat bilgisi ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Sınavda en az 70 puan alan başarılı sayılacak. Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, (10 puan)

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, (25 puan)

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik

uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, (20 puan)

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, (20 puan)

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar (25 puan).

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