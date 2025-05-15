Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçici işçi alımı yapılacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Orman İşçisi pozisyonunda 5, Dozer Operatörü pozisyonunda 31, Greyder Operatörü pozisyonunda 26 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 1 olmak üzere toplamda 63 geçici işçi personel alımı yapılacak. Peki, OGM 63 yeni geçici işçi personel alımı ne zaman? OGM personel alımı başvuruları başladı mı, şartlar neler?

1 /5 Orman Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yeni işçi alımı için ilan yayımladı. 69 kişilik kadro için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. Peki hangi kadrolarda alımlar yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

2 /5 OGM 69 işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) geçici ve sürekli işçi alımına ilişkin duyurusu yoğun ilgi görüyor. Kurum, 63 geçici ve 6 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 15-20 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

3 /5 OGM 69 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU

4 /5 OGM 69 İşçi Alımı Kadro Detayları

Orman İşçisi: 5 kişi Dozer Operatörü: 31 kişi Greyder Operatörü: 26 kişi Traktör Operatörü: 1 kişi Otomotiv Şasi ve İskelet İşçisi: 6 kişi Başvuru sürecinin ardından adaylar kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonucu başarılı olanlar sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Kura yeri ve tarihi ilerleyen günlerde OGM tarafından ilan edilecek.









