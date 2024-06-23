Öğretmenlerin devamsızlık hakkı ne kadar, kaç gün?

Öğretmenlere her dönem için 5 gün devamsızlık hakkı verilecek.

Öğretmen adaylarının sağlık raporu ile 20 gün ve üzeri ile devamsızlık yapmaları halinde ise kayıtları bir sonraki döneme kadar dondurulacak.

6 gün ve üzeri devamsızlık yapanların akademiden gönderilecek. Öğretmen adayları, akademideki eğitimleri boyunca tıpkı bir öğrenci gibi disiplin cezalarına da tabii olacak. Yasadışı örgüt ve siyasi propaganda yapan, eyleme katılan, şiddete teşebbüs eden veya sözlü veya cinsel tacizde bulunanlar ise akademiden atılacak.