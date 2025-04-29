Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ataması nasıl yapılacak?

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlerin, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem arz etmektedir. Atama sonuçları ve diğer duyurular, MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak.