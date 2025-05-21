Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 il içi tayin sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı. Öğretmenler isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındı. MEB atama sonuçlarını MEBBİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman alınacak? il içi ve iller arası öğretmen tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 il içi tayin sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı için öğretmenlerin yer değiştirme işlemleriyle ilgili takvimi paylaştı. Bakanlık, kadrolu öğretmenlerin görev yerlerini değiştirebilmeleri için belirlenen tarihleri duyurdu. Peki öğretmen il içi ve iler arası atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman başlayacak?
Öğretmenler isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 12-16 Mayıs günleri arasında gerçekleştirdi. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirildi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.
Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ataması nasıl yapılacak?
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlerin, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem arz etmektedir. Atama sonuçları ve diğer duyurular, MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sıra ataması ne zaman?
Öğretmenelerin il içi isteğe bağlı sıra ataması takvimine göre, sıran çalıştırılması 18 Haziran’da atamalar ise 27 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Atama: 20 Mayıs 2025
Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran
Sıranın oluşturulması 20 Mayıs
Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran
Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran
Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos
Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurusu kaç tercih yapılacak?
Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler. Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihlerine ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanı eşitliği durumunda ise öğretmenlikteki hizmet süresi, öğretmenliğe başlama tarihi gibi kriterler dikkate alınarak sıralama yapılacak. Eşitlik hâlinde, atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
İller arası öğretmenlerin isteğe bağlı yer değişikliği atamaları ne zaman?
iller arası öğretmenlerin ataması ise 30 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Tebligat ve ilişki kesme ise 27 Haziran’da gerçekleşecek.
MEB öğretmen iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman?
öğretmenin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 21-28 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak.
Öğretmenlerin il içi yerleştirme takvimi