Öğretmenlerin il içi atama sonuçları açıklandı mı? İşte 2025 il içi tayin sonuçları sorgulama ekranı

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İl içi atama başvurularını 12-16 Mayıs'ta tamamlayan öğretmenler, sonuçlarını 20 Mayıs 2025 Salı günü açıklanmasıyla birlikte öğrenebilecek.

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.





İL İÇİ ATAMA SONUCU SORGULAMA





Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ataması nasıl yapılacak?





İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlerin, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önem arz etmektedir. Atama sonuçları ve diğer duyurular, MEB'in resmi internet sitesinde yayımlanacak.



