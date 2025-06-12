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Ataması yapılan öğretmenler ilişik kesme işlemlerini ne zaman yapacak?

Ataması yapılan öğretmenler ilişik kesme işlemlerini ne zaman yapacak?

16:0412/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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<p>Öğretmen il dışı atama ilişik kesme, göreve başlama tarihleri ve ayrılma işlemleri</p>
Öğretmen il dışı atama ilişik kesme, göreve başlama tarihleri ve ayrılma işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı. Ataması yapılan öğretmenler ilişki kesme işlemini açıklanan tarihte gerçekleştirecek. Peki öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman, nasıl yapılır? Öğretmen ilişik kesmede yapılacak işlemler neler? 2025 MEB il dışı ataması yapan öğretmenlerin ilişik kesme, göreve başlama tarihleri ve ayrılma işlemleri.

MEB, öğretmenlerin il dışı tayin sonuçlarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kapsamında ilişik kesme işlemlerini yapması gerekiyor. Peki, 2025 öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.

2025 öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak

İller arası yer değiştiren öğretmenler 27 Haziran’da tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.

Hemen ayrılış yapacak olan öğretmenlerin kararnamesi okula geldiği gün ilişik kesebilir. Kararname tebliğinden itibaren 15 gün mehil müddetinizi kullanabilirsiniz.

Öğretmen il dışı atama iptal edilir mi?

Öğretmen eşlerin atamalarının farklı illere yapılması halinde 3-4 Haziran tarihlerinde MEBBİS üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak iptal talebinde bulundular. Ardından aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunulabilir.

Birinin atamasının olması, diğer eşin atamasının gerçekleşmediği durumda, istemesi halinde atanan taraf, yaz tatli mazerete bağlı yer değiştirme sürecine kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek.

Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin atandığı ile atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda da, öğretmenin görevden ayrılmamış olması şartıyla 6-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuç sayfası üzerinden iptal talebinde bulunulabilecek. Atama kararnamesi iptali ise 12 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

#Öğretmen il dışı atama
#öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları
#MEB
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