Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışları nedeniyle, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Çanakkale, Tokat, Kastamonu, Balıkesir, Ordu, Sinop, Samsun'da okullar tatil mi? bugün okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte detaylar.
Türkiye soğuk hava etkisi altına girdi. Kar yağışları yurdun pek çok yerinde etkisini gösteriyor. 10-11 Şubat tarihlerinde kar yağışı Türkiye'nin özellikle yüksek kesimlerinde tekrar görünecek. Peki okullar tatil mi? Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? 10 Şubat Pazartesi Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunda aralıklı yağış bekleniyor.
Çanakkale'de okullar tatil mi?
Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde de aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Güncel hava tahminlerine göre Çanakkale'de soğuk hava etkisini sürdürecek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Çanakkale'de hafif kar sağanakları beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 3°C, en düşük -2°C olması öngörülmektedir.
Sinop'ta okullar tatil mi?
Sinop'ta ise Gerze ve Dikmen ilçelerinde de taşımalı eğitim 1 gün süreyle yapılamayacak.
Kastamonu'da okullar tatil mi?
Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçede 5 köy yolu kapalı bulunuyor.
Ordu'da okullar tatil mi?
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde bazı okulların tatil edildiği belirtildi.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Tokat ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Tokat Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Tokat'ta zaman zaman kar ve hafif kar sağanakları beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 2°C, en düşük -3°C olması öngörülmektedir.
Artvin’de okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Artvin ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Artvin Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmamıştır. Güncel hava tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Artvin'de hava güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olarak öngörülmektedir.
Balıkesir’de okullar tatil mi?
Balıkesir'de 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Balıkesir'de 10 Şubat Pazartesi günü muhtemel sağanak yağış beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 7°C, en düşük -2°C olması öngörülmektedir.
Tekirdağ’da okullar tatil mi?
Tekirdağ'da 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Tekirdağ'da hava bulutlu ve güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olacaktır.