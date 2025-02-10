Çanakkale'de okullar tatil mi?

Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde de aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Güncel hava tahminlerine göre Çanakkale'de soğuk hava etkisini sürdürecek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Çanakkale'de hafif kar sağanakları beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 3°C, en düşük -2°C olması öngörülmektedir.



