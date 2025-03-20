Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, yurdun iç kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışlarının etkisini sürdürmesiyle birlikte bazı şehirlerde okullar tatil tatil edildi. Peki, 21 Mart Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Nevşehir, Niğde, Karaman, Erzincan, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane’de yarın okul var mı, tatil oldu mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son uyarılar, hava koşullarının ciddiyetini gözler önüne sererken, eğitime ara verilmesi konusunda gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 21 Mart Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Nevşehir, Niğde, Erzincan, Karaman, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane’de yarın okul var mı, tatil oldu mu?
Nevşehir’de okullar tatil mi?
Nevşehir Valiliği'nden 21 Mart Cuma günü okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Nevşehir’de okullar bugün tatil edilmişti.
Nevşehir'de Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Kozaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamalarda, meteoroloji verilerine göre, aralıklarla devam eden kar yağışının yollarda aşırı buzlanmaya neden olabileceği, oluşması muhtemel olumsuzlara karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Niğde’de okullar tatil mi?
Niğde Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, şu ana kadar 21 Mart Cuma günü okul tatil konusunda resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Niğde’de bugün eğitime ara verilmişti. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde perşembe günü yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Karaman’da okullar tatil mi?
Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. İç bölgelerde kar yağışı kendini gösterirken, öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Karaman Valiliğineden 21 Mart Cuma günü için okul tatiline yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Karaman’da Valilik açıklamasıyla birlikte okullar bugün tatil olmuştu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda perşembe günü kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Erzincan’da yarın okullar tatil mi?
Erzincan Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, 21 Mart Cuma günü okul tatiline yönelik şu ana kadar bu konuda resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Erzincan’da kent genelinde eğitime ara verilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam edenler ile engelli çocuğu olan anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydedildi. Kemaliye, Tercan ve İliç ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklamıştı.
Bayburt’ta yarın okullar tatil mi?
Öğrenciler ve veliler 21 Mart Cuma günü Bayburt’ta okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Şu ana kadar Bayburt Valiliği tarafından eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bayburt’ta okullar bugün tatil edilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Gümüşhane’de okullar tatil mi?
21 Mart Cuma günü Gümüşhane’de kar tatiline ilişkin Valilikten resmi bir açıklama gelmedi.
Gümüşhane’de bugün okullar tatil edilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.