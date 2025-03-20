Karaman’da okullar tatil mi?

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisine girdi. İç bölgelerde kar yağışı kendini gösterirken, öğrenciler ve veliler de okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Karaman Valiliğineden 21 Mart Cuma günü için okul tatiline yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Karaman’da Valilik açıklamasıyla birlikte okullar bugün tatil olmuştu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda perşembe günü kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.



