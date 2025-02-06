Ordu'da okullar tatil mi 7 Şubat? Ordu Valiliği duyurdu!

"Çok eğlenceli"





Kar yağışı sonrası Boztepe'ye çıktıklarını söyleyen Hatun Çakır, "Kar yağdığını görünce oynamaya geldik, eğlenceli oluyor, çok seviyorum. İnsanların bu karı değerlendirmesi lazım. Kardan adam yapıyorduk, kartopu oynuyoruz" dedi.

Mevlüt Ata isimli vatandaş, "Boztepe'yi çok seviyoruz, burası bütün Orduluların, çok güzel bir yer. Çok kalabalık var, biz de gezmek için geldik" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan arkadaşı ile görüntülü sohbet ederek, Boztepe'deki kar güzelliğini gösteren Yüksek Çelebi, "Güzel olan Ordumuz, Boztepe'deki kar yağışı sonrası daha da güzel oldu. Almanya'dan bir arkadaşıma bu güzelliği gösteriyorum" ifadelerine yer verdi.