Ordu'da okullar tatil mi 7 Şubat? Ordu Valiliği duyurdu!

Ordu'da kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) en son yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde, ülkenin büyük kısmında soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olacağı bildirilmişti. Ordu'da da ektisini sürdüren kar yağışının ardından hem veliler hem öğrenciler hem de kamu görevlileri tatil haberini araştırmaya başladı. Peki Ordu'da okullar yarın (7 Şubat) tatil mi? Son dakika açıklama Ordu Valiliğinden geldi.
Ordu'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı zaman zaman yoğun şekilde etki ediyor. Bu bölgede yaşayan öğrenciler, engeli olanlar, hamile ile kamu görevinde çalışanlar ise tatil haberlerini araştırmaya devam ediyor. Ordu'daki kar yağışının ardından ise tatil açıklaması valilik tarafından yapıldı. İşte o açıklama.
ORDU'DA OKULLAR YARIN (7 Şubat) TATİL Mİ? VALİLİK PAYLAŞTI
Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.
Ordu'da kar yağışı eğlenceye dönüştü
Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye çıkan vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar kartopu oynayıp karda kayarken, kimisi ise kar üzerinde meşhur Ordu pidesi yiyerek çay içti.
Ordu'da dün yüksek kesimlerde ve yaylalarda başlayan kar yağışı sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe bugün itibariyle beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe'ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Yoğun bir insan kalabalığının olduğu Boztepe'de vatandaşlar, karın keyfini çıkarttı.
Kar üzerinde pide yediler
Çocuklarını alan aileler poşetlerle kaymaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise kar üzerinde güreş etti, kimisi ise meşhur Ordu pidesini yiyerek, çay içti. Bazı işletme çalışanları ise tesislerinin çatılarında bulunan karları kürek yardımıyla temizlerken, kimisi ise işletmelerinin önüne kardan adam yaptı.
"Çok eğlenceli"
Kar yağışı sonrası Boztepe'ye çıktıklarını söyleyen Hatun Çakır, "Kar yağdığını görünce oynamaya geldik, eğlenceli oluyor, çok seviyorum. İnsanların bu karı değerlendirmesi lazım. Kardan adam yapıyorduk, kartopu oynuyoruz" dedi.
Mevlüt Ata isimli vatandaş, "Boztepe'yi çok seviyoruz, burası bütün Orduluların, çok güzel bir yer. Çok kalabalık var, biz de gezmek için geldik" diye konuştu.
Almanya'da yaşayan arkadaşı ile görüntülü sohbet ederek, Boztepe'deki kar güzelliğini gösteren Yüksek Çelebi, "Güzel olan Ordumuz, Boztepe'deki kar yağışı sonrası daha da güzel oldu. Almanya'dan bir arkadaşıma bu güzelliği gösteriyorum" ifadelerine yer verdi.