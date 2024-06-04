Orman yangınları nerede hangi illerde var?

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, orman yangınları riskini de beraberinde getiriyor. Son günlerde ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları, hem doğal alanlarımıza hem de can ve mal güvenliğimize büyük tehdit oluşturuyor. Vatandaşlar, ‘Orman yangınları nerede hangi illerde var?’ sorusuna yanıt arıyor. Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangını meydana geldi. Ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

1 / 8 Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınları da başladı. 3 ilde orman yangınlarıyla mücadele var. Orman yangını çıkan iller Bursa, Muğla ve Antalya. Bursa'nın Orhaneli, Adana'nın Çukurova ve Muğla'nın Milas ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. Hava sıcaklıklarının 37 dereceleri gördüğü bölgelerde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2 / 8 Bursa Orhaneli ilçesinin Topuk mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve 230 personelle söndürme çalışmasını yürütüyor.

3 / 8 Havadan yapılan çalışmalara ise 4 helikopter ve 4 uçak destek sağlanıyor. Ekipler, yerleşim yerlerine uzak, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

4 / 8 ANTALYA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'ya bağlı Hacıaliler Mahallesi’nde de saat 15.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

5 / 8 İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü kara ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 / 8 Seralara ve yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle havadan da müdahale kararı alındı. Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

7 / 8 MUĞLA’DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? Muğla'nın Milas ilçesi Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.