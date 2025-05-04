CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğradı. Adının S.T. olduğu ve saldırganın 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp 2 çocuğunu da yaraladığı, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı ifade edildi. Salgından emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Peki Saldırgan Özgür Özel’e neden saldırdı? Özgür Özel’e saldıran S.T ilk ifadesinde ne dedi?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, buradaki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu da yaralamaktan sabıkasının olduğu belirlendi.
Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.
Özgür Özel’e saldıran S.T ilk ifadesinde ne dedi?
Saldırganın ilk ifadesine CNN TÜRK ulaştı. DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay, saldırganın ifadesini şöyle aktardı; '66 yaşındaki saldırgan İstanbul'da bulaşıkçı olarak çalışıyor. Daha önceden 2 çocuğunu öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan sabıkası var. Şartlı tahliye edildikten sonra bulaşıkçı olarak çalışıyor.
Kendi iddiası CHP'ye giderek yemek kartı istediğini ve verilmediği., Özel'in gençleri sokağa çağırmasını sinirlendiğini, Özel'in törene katılacağını duyduğunu ve görünce sinirlendiğini ve kendisine hakim olmadığını söylüyor.' dedi.
Oskay'ın açıklamaları şöyle; Gözaltına alındıktan sonra saldırgan ilk ifadesinde sözlü olarak şu şekilde cevap veriyor:
Ben daha önceden yemek kartı için CHP'ye başvurdum. Ancak partili olmadığım için yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, oraya gittiğimde saldırı niyetim yoktu. Gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım diyor. Terör bağlantısı tespit edilemedi. Bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesi başlanmadı. İlk sorulara bu cevabı verdi.
Özgür Özel’e saldıran S.T kimdir?
CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.