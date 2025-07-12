Pegasus yurt dışına 11€+ vergilerden başlayan fiyatlarla geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Pegasus bilet kampanyası 9-10 Temmuz tarihleri arasında belirlenen uçuşlarda geçerli olacak. Düsseldorf, Hamburg, Amman, Sofya, Priştine, Üsküp, Bakü, Aktau, Stuttgart, Berlin, Köln, Londra, Milano, Nice, Venedik, Bratislava, Podgoritsa gibi uçuşlarda kampanyalı fiyatlar belli oldu. Peki Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyası ne zaman, hangi uçuşlarda geçerli? İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyasının detayları…
Pegasus, yurt dışı seyahat planlayanlara özel, 50 bin koltuğu kapsayan yeni bir ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Light Paket ile bilet alan yolculara, 5 Euro karşılığında kabin bagajı, yine 5 Euro farkla 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkı sunuluyor. Dileyen yolcular, Light Paket bilet fiyatına yalnızca 10 Euro ekleyerek Süper Eko paket avantajlarından da faydalanabiliyor. Pegasus’un duyurduğu kampanya, hem tek yön hem de gidiş-dönüş bilet alımlarında geçerli olacak. Hesaplı seyahat arayanlar için bu kampanya, kısa süreliğine büyük bir fırsat sunuyor.
PEGASUS KAMPANYA ŞARTLARI
· Kampanya kapsamında Pegasus Genç BolBol üyeleri, ücretsiz Pegasus Flex ürünü ve %50 indirimli ek Uçak Altı Bagajı hakkından isterlerse ayrı ayrı, isterlerse birlikte yararlanabilir.
· Tüm Pegasus Genç BolBol üyeleri ücretsiz Pegasus Flex ürünü ve %50 ek Uçak Altı Bagajı indiriminden yaralanıp yararlanmadıklarından bağımsız olarak yapacakları uçuşlardan toplamda 1000 BolPuan kazanır. 1000 BolPuan ilgili uçuş gerçekleştirildikten sonra kazanılır ve kazanılan BolPuan miktarı sepete eklenen ürün veya ek hizmetlerle bağlantılı olarak değişmez.
PEGASUS BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
Kampanya 01.07.2025 – 31.10.2025 tarihleri arasında (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 01.07.2025 saat 00:01’den itibaren 31.10.2025 saat 23:59’a kadar olan) gerçekleştirilecek olan uçuşlara biletleme yapılması halinde geçerlidir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar: Kampanya Pegasus'un taşıyıcı olduğu Kıbrıs direkt ve aktarmalı uçuşlarda geçerlidir. Farklı hava yolları ile ortak icra edilen uçuşlar kampanya kapsamı dışındadır.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalları: Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com), Pegasus Mobil Uygulaması
PEGASUS BİLET KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANACAK?
01.07.2025 – 31.10.2025 tarihleri arasında 12-27 yaş aralığında olan ve Pegasus Genç BolBol’a üye olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kampanyadan yararlanabilirler.
· 18-27 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için kendilerinin Pegasus Genç BolBol hesabından giriş yaparak bilet almaları gerekir. Kampanyadan yararlanmak isteyen Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken, ilgili Pegasus Genç BolBol üyesinin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.
· 12-18 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için bağlı olduğu asıl üye üzerinden biletleme yapılması ve ilgili Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken bağlı oldukları asıl üyenin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Satın Alma Tarihleri: Kampanya 01.07.2025 (Türkiye saatine göre saat 00.01’den itibaren) – 31.10.2025 (Türkiye saatine göre saat 23.59’a kadar) arasında Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalları üzerinden yapılan biletlemelerde, aşağıda belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihleri aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Kıbrıs Hattı dahilinde gerçekleştirilecek olan uçuşlarda geçerlidir.