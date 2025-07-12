PEGASUS BİLET KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANACAK?





01.07.2025 – 31.10.2025 tarihleri arasında 12-27 yaş aralığında olan ve Pegasus Genç BolBol’a üye olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kampanyadan yararlanabilirler.

· 18-27 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için kendilerinin Pegasus Genç BolBol hesabından giriş yaparak bilet almaları gerekir. Kampanyadan yararlanmak isteyen Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken, ilgili Pegasus Genç BolBol üyesinin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.

· 12-18 yaş aralığındaki Pegasus Genç BolBol üyelerinin Kampanyadan yararlanabilmesi için bağlı olduğu asıl üye üzerinden biletleme yapılması ve ilgili Pegasus Genç BolBol üyesi yolcunun bilgileri girilirken bağlı oldukları asıl üyenin üyeliği ile ilişkilendirilmiş olan cep telefonu numarasının girilmesi gerekmektedir.







