Personel açığı olan meslekler açıklandı: 343 bine yakın açık var! İşte personel aranan meslekler...

İŞKUR’un 2025 yılı birinci çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde en az bir kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Açık iş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artış gösterdi. Araştırma kapsamında en fazla işçi talep edilen sektörler ve aranan meslek grupları da belirlendi.
Türkiye genelinde ilk çeyrekte yüzde 4.1 artışla 343 bin 770 açık iş tespit edildi. Açık iş oranı en yüksek sektörler ‘imalat’, ‘konaklama ve yiyecek hizmeti’ ile ‘inşaat’ oldu.
AÇIK İŞ SAYISI ARTIDA: İLK ÇEYREKTE 343 BİNİ AŞTI
İŞKUR’un 2025 yılı birinci çeyrek Açık İş İstatistikleri Araştırması yayımlandı. Türkiye genelinde en az bir kişi istihdam eden işletmelerde 343 bin 770 açık iş tespit edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açık iş sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında artış yaşandığını açıkladı.
EN ÇOK AÇIK İŞ ÜRETİMDE: DİKİŞ MAKİNECİLERİ İLK SIRADA
Rapora göre en yüksek açık iş oranı yüzde 2,6 ile imalat sektöründe görüldü. Bu sektörü yüzde 2,4 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri, yüzde 1,9 ile inşaat sektörü izledi. İmalat alanında en çok ihtiyaç duyulan meslekler; düz dikiş makineci, makineci (dikiş), metal mamuller montaj işçisi, taşıma ve yüklemede görevli beden işçisi ile lastik üretim elemanı oldu.
HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE ELEMAN AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR
Konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe en fazla açık iş garson, mutfak görevlisi, servis komisi, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi pozisyonlarında oluştu. İnşaat sektöründe ise elektrikçi, sıvacı, inşaat işçisi, sıhhi tesisatçı ve pano montörü gibi teknik mesleklerde yoğun açık iş tespit edildi.
AÇIK İŞLERİN DÖRDE BİRİ 10 MESLEKTE YOĞUNLAŞTI
Türkiye genelinde en fazla açık iş, yüzde 6,6 ile düz dikiş makinecisi mesleğinde kaydedildi. Bu mesleği sırasıyla makineci (dikiş), beden işçisi, garson, temizlik görevlisi, metal montaj işçisi, muhasebe elemanı, elektrikçi, satış danışmanı ve mobilya imalatçısı takip etti. Toplam açık işlerin yüzde 26,3’ü bu 10 meslekte yoğunlaştı.
ÜÇ SEKTÖR AÇIK İŞLERİN ÜÇTE İKİSİNİ OLUŞTURDU
İmalat sektörü, 118 bin 588 açık iş ile toplam açık işlerin yüzde 34,5’ini oluşturdu. Toptan ve perakende ticarette 66 bin 784, inşaatta ise 41 bin 996 açık iş tespit edildi. Böylece açık işlerin yüzde 66,1’i sadece bu üç sektörde toplandı. Türkiye genelinde 1+ istihdamlı işletmelerde açık iş oranı yüzde 1,8 olarak ölçülürken, 1-9 çalışanı olan küçük işletmelerde bu oran yüzde 2,4’e çıktı.