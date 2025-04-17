Personel açığı olan meslekler açıklandı: 343 bine yakın açık var! İşte personel aranan meslekler...

ÜÇ SEKTÖR AÇIK İŞLERİN ÜÇTE İKİSİNİ OLUŞTURDU

İmalat sektörü, 118 bin 588 açık iş ile toplam açık işlerin yüzde 34,5’ini oluşturdu. Toptan ve perakende ticarette 66 bin 784, inşaatta ise 41 bin 996 açık iş tespit edildi. Böylece açık işlerin yüzde 66,1’i sadece bu üç sektörde toplandı. Türkiye genelinde 1+ istihdamlı işletmelerde açık iş oranı yüzde 1,8 olarak ölçülürken, 1-9 çalışanı olan küçük işletmelerde bu oran yüzde 2,4’e çıktı.