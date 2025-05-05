ANTALYA USULÜ PİYAZ DÜNYA LİSTESİNDE

Türkiye’den listeye giren en yüksek sıralı salata, 9. sıradaki Antalya piyazı oldu. TasteAtlas, piyazı genel olarak kuru fasulye, soğan, maydanoz ve sumaktan oluşan bir tarif olarak tanımlasa da, coğrafi işaretli Antalya piyazını ayrıca tanıttı.

Tarife göre; tahin, limon suyu ve sirke ile hazırlanan özel sos, haşlanmış fasulyelerin üzerine dökülüyor. Salata; doğranmış domates, dilimlenmiş soğan, haşlanmış yumurta, zeytinyağı ve maydanozla süslenerek sunuluyor.



