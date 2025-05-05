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PİYAZ DÜNYA SAHNESİNDE: En iyi salatalar arasında Türkiye'den hangileri var?

PİYAZ DÜNYA SAHNESİNDE: En iyi salatalar arasında Türkiye'den hangileri var?

11:595/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
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TasteAtlas platformu en iyi salataları açıkladı. Türkiye’den dört lezzet listeye girdi. Peki hangi salatalar yer aldı, kaçıncı sıradalar? Piyazın zirveye yaklaşması tesadüf mü?

Dünya mutfaklarını mercek altına alan TasteAtlas platformu, en beğenilen 100 salata listesini yayımladı. Türkiye, dört farklı salatasıyla “Dünyanın En İyi 50 Salatası” listesine güçlü bir giriş yaptı. Özellikle piyaz, ilk 10’a girerek gurur kaynağı oldu.

Piyaz dışında, Türkiye’nin sevilen üç salatası daha ilk 50’ye girmeyi başardı.

  • Kısır: 14. sırada yer aldı.
  • Zeytin piyazı: 23. sıraya yerleşti.
  • Közlenmiş patlıcan salatası: 42. sıradan listeye girdi.




ANTALYA USULÜ PİYAZ DÜNYA LİSTESİNDE

Türkiye’den listeye giren en yüksek sıralı salata, 9. sıradaki Antalya piyazı oldu. TasteAtlas, piyazı genel olarak kuru fasulye, soğan, maydanoz ve sumaktan oluşan bir tarif olarak tanımlasa da, coğrafi işaretli Antalya piyazını ayrıca tanıttı.

Tarife göre; tahin, limon suyu ve sirke ile hazırlanan özel sos, haşlanmış fasulyelerin üzerine dökülüyor. Salata; doğranmış domates, dilimlenmiş soğan, haşlanmış yumurta, zeytinyağı ve maydanozla süslenerek sunuluyor.


Listede hangi salatalar var?

10. Tunus – Mechouia Salatası

9. Türkiye – Antalya Piyazı

8. Çin – Pai Huang Gua

7. Endonezya – Pecel

6. Bulgaristan – Şopska Salatası

5. Lübnan – Fettuş

4. İtalya – Capri Salatası

3. Tunus – Houria

2. Yunanistan – Horiatiki Salata

1. Yunanistan – Dakos

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