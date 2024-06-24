1999 öncesi işe girmiş 4B kapsamındaki kadınlar: BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Daha önce yukarıda belirttiğimiz maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir.

20 yılı tamamlamaya kalan süreye göre emeklilik yaş kriteri şu şekildedir;

– 20 yılın tamamlanmasına 2 yıl ya da daha az süre varsa emeklilik yaşı 40

– 20 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 41

– 20 yılın tamamlanmasına 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 42

– 20 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 43

– 20 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

– 20 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 45

– 20 yılın tamamlanmasına 7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 20 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 47