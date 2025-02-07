Ramazan ayına kaç gün kaldı sorusu şubat ayına girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Müslümanlar 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını karşılamak ve hakkıyla eda edebilmek için gün sayıyor. 31 Ocak'ta başlayan Şaban ayının ardından Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayına kısa bir süre kala Ramaza'a kaç gün kaldığı sorgulanıyor. Peki, Ramazan'a kaç gün var, ne kadar kaldı? Diyanet takvimine göre 2025 Ramazan ayının başlangıcı haberimizde.
Müslümanlar için oruç tutmanın farz olduğu Ramazan ayı her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2025 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. İlk oruç tarihi ve sahur zamanı merak ediliyor. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı?
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
2025 yılı Ramazan ayının başlamasına 7 Şubat 2025 itibarıyla 23 gün kaldı.
2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.
2025 İLK SAHUR NE ZAMAN?
28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.
İLK ORUÇ 2025 NE ZAMAN?
2025 yılında Ramazan'ın 1. günü ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan ayının fazileti ise çok daha yücedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır" (Müslim, Kitâbu's-Sıyam, 1).
Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir.
RAMAZAN AYI NASIL KARŞILANMALI?
Ramazan'dan hemen önceki ay olan Şaban, mübarek Ramazan ayına hazırlanmak için mükemmel bir zamandır . Ayrıca kendi başına büyük bir öneme sahiptir. Şaban'ın önemli yönlerinden bazıları şunlardır:
Peygamberimiz ﷺ Ramazan ayı hariç diğer aylardan daha çok Şaban ayında oruç tutardı. Aişe (r.a) şöyle demiştir:
“Resulullah’ın ﷺ Ramazan dışında bir ay boyunca oruç tuttuğunu görmedim ve Şaban’dan daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim.” [Sahih-i Buhari: 1969]
Usame bin Zeyd (R) şöyle dedi: “Dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü ﷺ, senin Şaban'da tuttuğun gibi başka hiçbir ayda oruç tuttuğunu görmüyorum.' O ﷺ şöyle buyurdu: 'Bu, insanların dikkat etmediği, Recep ile Ramazan arasında olan bir aydır ve bu ayda amellerin âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben oruçluyken amellerimin yükseltilmesini isterim.'” [Sahih al-Targhib ve'l-Terhib, s. 425]
Rasulullah ﷺ Şaban'da oruç tutmayı severdi.
Rivayet olunduğuna göre, "Rasulullah ﷺ'in oruç tutmayı en çok sevdiği ay Şaban'dı ve Şaban'daki orucu Ramazan'daki orucuyla devam ederdi." [Sahih Sünen Ebu Davud: 2/461]
2025 Yılı Ramazan Ayını Nasıl Daha Verimli Geçirebiliriz?
Ramazan ayını verimli geçirmek için, manevi hazırlık yapmanın yanı sıra zaman yönetimine dikkat etmek büyük önem taşıyor. İftar sofraları ve ibadetler için özel bir plan oluşturabilir, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek paylaşmanın mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Ayrıca, bu ayın sunduğu eşsiz fırsatlardan biri olan Kur’an okumayı ve anlamaya çalışmayı da ihmal etmeyin.
2025 yılı Ramazan ayı, birlik ve beraberlik içinde ibadetlerin yoğun şekilde yapılacağı bereket dolu bir zaman dilimi olacak.
Ramazan ayında Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri
Ramazân-ı Şerîf’teki mukâbele ve hatim geleneği de Efendimiz’in bu azîz hâtırasından mülhemdir. Bu güzel sünneti ihyâ etmeye ilâveten, Kurʼânʼın mukâbelesiyle yetinmeyip muâmelesiyle de meşgul olmalıyız. Yani Kurʼânʼın mânâsını tefekkür etmeli, onun ahkâmıyla âmil, ahlâkıyla da kâmil olmalıyız. Aksi hâlde Fudayl bin Iyaz -rahmetullâhi aleyh-ʼin şu ihtârına muhâtap olmaktan kurtulamayız:
“Kur’ân, kendisiyle amel edilmek üzere inzâl buyruldu. İnsanlar ise onun sadece okunmasını amel edindiler!”
Fudayl bin Iyaz’a bu sözleri üzerine;
“–Kur’ân ile amel etmek nasıl olur?” diye soruldu. Hazret şu cevâbı verdi:
“–Helâl kıldığı şeyleri helâl, haram kıldığı şeyleri haram kabul edip onları hayata tatbik etmek, emirlerine tâbî olup nehiylerinden kaçınmak ve hayranlık verici ifadeleri üzerinde durup (Allâh’ı tesbîh etmek, o hususların tefekküründe derinleşmekle) olur.” (Hâtîb el-Bağdâdî, İktizâü’l-İlmi’l-Amele, s. 76)