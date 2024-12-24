Redmi Note 14 serisi, Xiaomi'nin popüler Note serisi için hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenen yeni bir adım. Bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken bu seri, şık tasarımı, güçlü performansı ve gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Eylül ayında Çin’de tanıtılan Redmi Note 14 serisi modeller çok yakında Avrupa’da satışa sunulacak. Sonrasında ise Türkiye pazarına girecek. Redmi Note 14 serisi modellerin fiyatı belli oldu. İşte Redmi Note 14 Pro+ ve Note 14 Pro özellikleri ve satış fiyatı.

1 /5 Eylül ayında Çin’de tanıtılan ve kısa süre önce ilk küresel çaptaki yolculuğuna Hindistan ile başlayan Redmi Note 14 serisi kısa süre içinde Avrupa’da kullanıcıların satışına sunulacak. Redmi Note 14 serisinin Avrupa'dan sonra Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor. Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. İşte Redmi Note serisi modelinin öne çıkan özellikleri:

2 /5 Note 14 Pro, MediaTek Dimensity 7300-Ultra, Note 14 Pro+ ise Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alıyor. 6,67 inç büyüklüğünde 1.5K (2712×1220 piksel) çözünürlüklü OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2560 Hz’e kadar anında dokunmatik örnekleme hızı, 3000 nite kadar tepe parlaklık, 1920 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, 12 bit renk derinliği, Dolby Vision, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma. Note 14 Pro – 2,5 GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 Ultra 4 nm işlemci, Mali-G615 MC2 GPU

3 /5 Redmi Not 14 Ekran : 6.67 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2100 nit maksimum parça İşlemci : MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM ve Depolama : 6 GB / 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri Arka Kamera : 50 MP ana kamera, 2 MP yardımcı sensör Ön Kamera : 16 MP Batarya : 5.110 mAh, 45W hızlı şarj desteği Diğer Özellikler : IP64 suya dayanıklılık, ekran içi parmak izi okuyucu

4 /5 Redmi Not 14 Pro+ Ekran : 6.67 inç 1.5K standart AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 2500 nit maksimum frekans İşlemci : Snapdragon 7s Gen 3 RAM ve Depolama : 12 GB / 16 GB RAM, 256 GB / 512 GB depolama seçenekleri Arka Kamera : 50 MP ana kamera, 8 MP ultra açık, 50 MP telefoto lens Ön Kamera : 20 MP Batarya : 6.200 mAh, 90W hızlı şarj desteği Diğer Özellikler : IP69 suya ve toza dayanıklılığı, ekran içi parmak izi okuyucu.