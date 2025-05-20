Resmi ilan yayımladı! Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 123.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura ilanını açıkladı. 123.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyen kişiler, en geç 28 Mayıs saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediklerini ifade eden bir dilekçeyle başvuru yapabilirler. Sağlık Bakanlığı 123.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için resmi ilanı yayımladı. Devlet kadrolarında görev almak isteyen yeni mezun ve atama bekleyen hekimler için önemli bir adım olan bu kura, binlerce doktorun gözü kulağı oldu. Kura süreciyle ilgili başvuru takvimi netleşirken sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kuraya alınan hekimlerin isim listesi ve ilan metni, 2 Haziran 2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlanacak. Eş durumu ya da sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri ise 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.
Sağlık Bakanlığı, 123. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına ilişkin başvuru sürecini ve kuraya alınma şartlarını açıkladı. Kura sonuçları 2 Haziran 2025’te açıklanacak.
Eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak adaylar ise, 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilecek.
Dilekçelerin elden ya da kargo yoluyla Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi’ne ulaştırılması gerekiyor. Başvurular, "Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben" yazılmış dilekçelerle yapılmalı ve belirtilen adrese teslim edilmelidir:
Adres: Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi, Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3, 06800, Çankaya / Ankara.
Kuraya alınan hekimlerin isim listeleri ile kura ilanı, 2 Haziran 2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Hukuki Bir Zorunluluk
DHY uygulaması, tıp eğitiminin ardından hekimlerin kamu sağlık kurumlarında görev yapmalarını zorunlu kılan bir kamu hizmeti yükümlülüğüdür.