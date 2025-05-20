Resmi ilan yayımladı! Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası için resmi ilanı yayımladı. Devlet kadrolarında görev almak isteyen yeni mezun ve atama bekleyen hekimler için önemli bir adım olan bu kura, binlerce doktorun gözü kulağı oldu. Kura süreciyle ilgili başvuru takvimi netleşirken sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu.