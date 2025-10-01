Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde işçi alımının yanı sıra yaklaşık 15 bin personel istihdamı da yapılacak. Personel alımı başvurularının başlamasıyla birlikte gözler başvuru ekranına çevrildi. İŞKUR üzerinden alım yapılacak iller, branş dağılımı, özel ve genel şartlarlar duyurulacak. Geçtiğimiz alımlarda aşçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına alım yapılmıştı. Başvuru hazırlığı içerisinde olanlar ise özellikle şartlara odaklandı. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımında son durum…
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için beklenen açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
18 bin kişinin içinde Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı da yapacak. Sürekli işçi alımı için ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanların yayımlanma tarihi ve başvuru şartları İŞKUR tarafından duyurulacak. Adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önümüzdeki günlerde ilanların yayımlanacağı açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
HANGİ İLLERE VE KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Mayıs ayında yapılan alımlarda 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapılmıştı. Alım yapılacak işçi kadrosu belirlenirken hastane, sağlık ocağı, aile hekimleri ve diğer sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına göre hareket ediliyor. İkinci etap alımlarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarına ağırlık verilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımları daha önceki yıllarda 81 ili kapsamıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU YÖNTEMİ
Sağlık Bakanlığı işçi alımları İŞKUR tarafından yayımlandıktan sonra adaylar başvuru işlemlerini esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu yöntemin yanı sıra internette sorunla karşılaşanlar Alo 170 aracılığıyla ilanlara müracaat edebilecek. İŞKUR aracılığıyla internet üzerinden başvuru yapmaya hazırlananların şu adımlar izlemeleri gerekmektedir.
İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapabilmek için adayların sisteme kayıt yaptırması gerekiyor. Adayların ilk olarak özgeçmiş oluşturma işleminin ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi isteniyor. Ardından ise “ İş İlanları” sekmesinden kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşabilmek için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Sağlık Bakanlığı” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.