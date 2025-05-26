3.658 sürekli işçi alımı için başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Gaziantep'te ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için kuraya katılacakların listesinin yer aldığı nihai aday listeleri de İŞKUR üzerindene erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Gaziantep kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı Gaziantep kura çekimi tarihi ve tüm bilgiler.