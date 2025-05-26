Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gerçekleştireceği 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında Gaziantep için de alımlar yapılmakta. Başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. İŞKUR üzerinden nihai aday listesi de açıklandı. Şimdi ise gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Gaziantep kura çekimi ne zaman yapılacak? Gaziantep işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesine nereden nasıl bakılacak?
3.658 sürekli işçi alımı için başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Gaziantep'te ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için kuraya katılacakların listesinin yer aldığı nihai aday listeleri de İŞKUR üzerindene erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Gaziantep kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı Gaziantep kura çekimi tarihi ve tüm bilgiler.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Gaziantep kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı
Yer: Ankara
Saat: 09:00 – 18:00 arası
Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Gaziantep kura çekilişi canlı izle
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Gaziantep nihai aday listesi belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak. Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai isim listesi için;
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı
Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi
Aşçı: 6 kişi