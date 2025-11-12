Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan kura sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan kura sonuçları açıklandı: İşte asil ve yedek isim listesi

11:0412/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gerçekleştireceği 2 bin 764 sürekli işçi alımı kapsamında Erzincan için de alımlar yapılmakta. Başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. İŞKUR üzerinden nihai aday listesi de açıklanmıştı. Bugün de işçi alımı kuraları çekildi. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Erzincan'da ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için kuraya katılacakların listesinin yer aldığı nihai aday listeleri de İŞKUR üzerindene erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan kura çekimi tamamlandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#Sağlık Bakanlığı
#Gaziantep işçi alımı
#kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi