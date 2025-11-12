2 bin 764 sürekli işçi alımı için başvurular 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Erzincan'da ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için kuraya katılacakların listesinin yer aldığı nihai aday listeleri de İŞKUR üzerindene erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan kura çekimi tamamlandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Erzincan temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.