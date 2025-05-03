Sağlık Bakanlığı güvenlik alımı tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı hangi illerde yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 3.658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Alımlar, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi kadrolarında olacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak ve başvuru tarihleri ile detaylar açıklandı. Adaylar, başvuru tarihleri içinde İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Sağlık Bakanlığı'nın alımla ilgili detaylı başvuru kılavuzuna İŞKUR'un sayfasından ulaşılabiliyor.
Sağlık Bakanlığı, 3.658 sürekli işçi alımı için başvuruları 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak ve başvuru ekranı açıldı. İlk etapta temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi kadroları için alımlar yapılacak. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı başvuru şartları ve kadro dağılımı hakkında tüm detaylara İŞKUR başvuru ekranından ulaşılabilir.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU
Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları yer aldı. Buna göre,
3 bin 170 temizlik görevlisi,
240 güvenlik görevlisi (silahsız),
242 klinik destek elemanı (hastane),
6 aşçı
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.
BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."
40 YAŞINI DOLDURMAMA ŞARTI
Başvuru yapan adayların başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuruların 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekilişinin 27 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.