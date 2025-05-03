Sağlık Bakanlığı güvenlik alımı tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı hangi illerde yapılacak?

BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."