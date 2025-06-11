Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan ikinci personel ve işçi alımı için tarih araştırmaları başladı. Sağlık Bakanlığı, personel güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığına toplamda 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından 19 bin personel ve işçi alımı için süreç tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 bin 342 personel alımını tamamlamasının ardından 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimini de tamamladı. Şimdi tüm gözler kalan 18 bin personel ve işçi alımı sürecine çevrildi.