Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarına yönelik personel güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda gerçekleştirilen ilk atamada, hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen ve tıbbi sekreter gibi çeşitli kadrolarda 15 bin 342 sözleşmeli personel görevine başladı. Bu kapsamlı alımın ardından, gözler Bakanlık tarafından yapılacak ikinci atama tarihlerine ve yayımlanacak yeni kılavuza çevrilmiş durumda. Bakan Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada 2. alımların yapılacağını duyurmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ataması ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar....
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan ikinci personel ve işçi alımı için tarih araştırmaları başladı. Sağlık Bakanlığı, personel güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığına toplamda 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından 19 bin personel ve işçi alımı için süreç tamamlandı. Sağlık Bakanlığı ilk olarak 15 bin 342 personel alımını tamamlamasının ardından 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimini de tamamladı. Şimdi tüm gözler kalan 18 bin personel ve işçi alımı sürecine çevrildi.
Sağlık sektörüne önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki dönemde 18 bin yeni personel ataması daha yapmayı planlıyor. Bu yeni alımların, sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da artırması ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasına olanak tanıması bekleniyor. Alım süreçleriyle ilgili detaylar ve başvuru kılavuzları yayımlandığında kamuoyuyla paylaşılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte ikinci personel alımı için tarihi açıklamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel ve işçi alımı ne zaman yapılacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılan 15 bin 342 personel alımı süreci KPSS 2025/4 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tamamlandı. İşçi alımında ise kura çekimi 27 Mayıs'ta gerçekleşti ve böylelikle bakanlık bünyesine 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı, 6 aşçı olmak üzere 3 bin 658 işçi alımı yapıldı.
Gözler ikinci alım için başvuru takvimine çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ikinci personel alımlarının Eylül ayında başlayacağını açıkladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI VE İŞÇİ ALIM HANGİ KADROLARDA OLACAK?
19 bin personel alımında en fazla kadro hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadrosuna ayrılmıştı. İkinci etapta yapılacak 18 bin kadro ayrılacak. İlk alımlarda olduğu gibi ikinci alımlarda da en fazla alımın hemşire kadrosuna yapılması ön görülüyor. Bakanlık, ihtiyaç duyulan kadroları ÖSYM’ye bildirecek. Branş dağılımı ve başvuru şartları, ikinci alıma ilişkin tercih kılavuzuyla açıklanacak. İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273