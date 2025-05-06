İŞKUR Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı başvuruları 5 Mayıs itibariyle başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı 81 ilde gerçekleştirilecek. Hastanelerde görevlendirilmek üzere 3 bin 170 temizlik görevlisi alınıyor. İŞKUR esube.iskur.gov.tr üzerinden başvurusunu gerçekleştirenler Sağlık Bakanlığı kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi kuraları ne zaman çekilecek? Temizlik görevlisi kura sonuçları asil ve yedek isim listesi ne zaman belli olacak? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı branş ve kontenjan dağılımına göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi başvuruları ne zaman sona erecek?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 81 ilde gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı. Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. 5 Mayıs’ta başlayıp 9 Mayıs’ta sona erecek olan Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi ise 27 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi almı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve kura takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları: Temizlik görevlisi kura sonuçları asil ve yedek isim listesi için tıklayın
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.