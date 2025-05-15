Sağlık Bakanlığı 3170 temizlik görevlisi alımı kura çekilişi sonuçları için heyecan dorukta! İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Temizlik elemanı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ve 3170 temizlik görevlisi alımı kura çekilişi sonuçları hakkında en güncel bilgiler burada.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 3.170 temizlik görevlisi alımı için İŞKUR üzerinden başvuruları tamamladı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi tarihi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraların çekilmesiyle birlikte asil ve yedek aday listeleri ilan edilecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçları, Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilan edilecek ve bu ilan tebligat yerine geçecek. Peki kemizlik elemanı alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ve 3170 temizlik görevlisi alımı kura çekilişi sonuçları hakkında bilgiler.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi başvuruları sona erdi mi?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 81 ilde gerçekleştirilecek. 5 Mayıs'ta başlayan başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erdi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. 5 Mayıs’ta başlayıp 9 Mayıs’ta sona eren Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekilişi ise 27 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi almı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ve kura takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları: Temizlik görevlisi kura sonuçları asil ve yedek isim listesi için tıklayın
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI NEDİR?
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.