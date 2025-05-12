Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercihleri belli oldu mu, duyuruldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 personel alımı için başvurular 8 Mayıs’ta sona erdi. KPSS puanına göre yapılacak yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Adaylar, 2025/4 tercih sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu alım, sağlık sektöründe görev yapacak yeni isimleri belirleyecek ve ilgili pozisyonlar için yerleştirmeler yapılacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 personel alımı için başvuru süreci, 8 Mayıs itibarıyla sona erdi. Adaylar, KPSS puanına göre yapılacak yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. 2025/4 tercih sonuçları, alım yapılacak kadrolara yerleşecek kişileri belirleyecek. Adaylar, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak yeni personel alımına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları başladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15.342 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS sonuçlarına göre 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.
Başvuru işlemleri 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri kılavuz yayımlandıktan sonra başlayacak. Branşlar kılavuz açıklandıktan sonra belli olacak.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL’DE YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.
ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?
Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezleri,sağlık evleri,yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.