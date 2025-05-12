Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı tercihleri belli oldu mu, duyuruldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak.

ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezleri,sağlık evleri,yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.