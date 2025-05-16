ÖSYM, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü dil ve konuşma terapisti, odyolog, perfüzyonist, sağlık fizikçisi pozisyonlarına yerleşenler için göreve başlama işlemlerine ait formu yayımladı. Peki KPSS-2025/4 atananlar göreve ne zaman başlayacak istenen belgeler neler? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı göreve başlama formu indir linki.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek. Ataması yapılan adaylar, istenen evraklarını tamamlayım belirtilen tarihte göreve başlayacak.
KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı göreve başla formu nasıl nereden doldurulur?
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dil ve Konuşma Terapisti, Odyolog, Perfüzyonist, Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşenler için göreve başlama işlemlerine ait form yayımladı. KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı göreve başla formu indir linki.
KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında Duyuru Yayımladı
Atama Başvuru Formu(Ek-1) İÇİN TIKLAYIN
ADAYLAR ATANDIKLARI KURUMA BAŞVURACAK
Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.
18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından 15.342 personel alımı ve 3.658 işçi alımı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ikinci ilan eylül ayında yayımlanacak.