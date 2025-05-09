Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuru süreci devam ederken son başvuru günü yoğun geçiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs'ta alınmaya başlandı. Açıklanan kadrolara başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte son başvuru günü...
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı yapıyor. ŞKUR internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu hakkında önemli bir uyarıda bulunan yetkililer, sitede problem yaşanması halinde ALO 170 ve müracaat merkezleri aracılığıyla da işlemlerin tamamlanabileceğini ifade ediyor. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman sona erecek?
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuruları bitti mi?
5 Mayıs'ta başlayan başvurular 9 Mayıs itibarıyla sona eriyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine giriş yaparak “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI
BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)
EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.
KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI
ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI- HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
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SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
1.5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK
KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA
SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)
2.ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.
SAĞLIK BAKANLIĞI AŞÇI BAŞVURU ŞARTLARI
ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARININ
BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; AŞÇILIK, HAZIR YEMEK VE AŞÇILIK, MUTFAK YÖNETİMİ, YEMEK PİŞİRME TEKNİKLERİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, GEMİ AŞÇILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
VEYA
LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ; GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI, GASTRONOMİ, MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
1.ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ
HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLANLAR İÇİN; MEB ONAYLI
AŞÇILIK SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK VEYA 3308 SAYILI
KANUNA GÖRE AŞÇILIK DALINDA USTALIK BELGESİNE SAHİP
OLMAK.
(ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VEYA LİSANS EĞİTİM KURUMLARININ AŞÇILIK VEYA DENGİ BÖLÜMÜ MEZUN OLANLARDAN AŞÇILIK
SERTİFİKASI VEYA USTALIK BELGESİ SERTİFİKASI İSTENMEYECEKTİR)
2.TÜM ÖĞRENİM DÜZEYLERİ VE PROGRAMLARI İÇİN AŞÇI OLARAK EN AZ 3 YIL ÇALIŞMA DENEYİMİNE SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden pozisyon ve ilan sorgulaması yapabilecek.
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