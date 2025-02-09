Hava sıcaklıkları düştü yurt genelinde soğuk, sağanak ve kar yağışlı hava hakim. Kar yağışı olan illerde okullar tatili olup olmadığı hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük için Meteoroloji uyarılarda bulundu. Peki 10 Şubat Pazartesi okul var mı, tatil oldu mu?
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışları nedeniyle, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Valiliklerden kar tatili açıklaması, kar yağışı olan illerdeki öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Şubat tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük’te okullar tatil mi? 10 Şubat okul var mı, tatil oldu mu? Valilikten açıklama geldi mi?
Sakarya'da okullar tatil mi?
Sakarya'da 10 Şubat Pazartesi günü için henüz okul tatiliyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceği, hava koşulları ve güvenlik durumuna bağlı olarak Sakarya Valiliği tarafından belirlenir.
Kocaeli'de okullar tatil mi?
Kocaeli'de 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar valilikten resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Kocaeli'de karla karışık yağmur beklenmekte. Hava sıcaklıklarının en yüksek 5°C, en düşük 1°C olması öngörülmektedir.
Düzce'de okullar tatil mi?
Düzce'de 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar valilikten resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Düzce'de hafif kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 6°C, en düşük -2°C olması öngörülmektedir.
Zonguldak'ta okullar tatil mi?
Zonguldak'ta 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar valilikten resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Zonguldak'ta hafif kar yağışı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 6°C, en düşük 1°C olması tahmin edilmekte.
Kastamonu'da okullar tatil mi?
Kastamonu'da 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda şu ana kadar Kastamonu Valiliği'nden açıklama yapılmadı. Meteoroloji tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Kastamonu'da hava yer yer parçalı bulutlu yer yer karla karışık yağmur beklenmekte. En yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise -3°C olacaktır.
Karabük’te’te okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Karabük ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Karabük Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji tahminlerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü Karabük'te hafif kar sağanağı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının en yüksek 5°C, en düşük -1°C olması öngörülmektedir.
Gaziantep'te okullar tatil mi?
Şu ana kadar, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü Gaziantep ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Gaziantep Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı.
MARMARA: Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.