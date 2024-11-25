Türkiye’nin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında. Yurt genelinde birçok yol, kar ve tipi nedeniyle kapandı. Kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü birçok il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu iller arasında Samsun, Trabzon ve Bingöl de vardı. Peki Samsun, Trabzon ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı 2024 tatil olan iller listesi.

1 /5 Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte bugün eğitime bir gün ara verilmişti. Kar tatili olan iller arasında Samsun, Trabzon ve Bingöl de vardı. Peki Samsun, Trabzon ve Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?



2 /5 Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon’da 26 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün (25 Kasım Pazartesi) ara verildiği açıklanmıştı.

3 /5 Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü Trabzon’da kar yağışının sürmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Trabzon Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 25 Kasım Pazartesi günü bir gün ara verildiği açıklanmıştı.

4 /5 Bingöl’de yarın okullar tatil mi? Bingöl Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Bingöl Valiliği 25 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olduğunu açılamıştı. Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilmişti.