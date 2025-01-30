SAVCI VE HAKİM ATAMA LİSTESİ UYAP SORGULAMA EKRANI 2025 | 1.075 Hakim ve savcı atama kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1075 hakim ve savcı ataması için kura töreni 30 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni kapsamında yeni atamalar gerçekleştirilecek. Hakim ve savcı atama kurası sonuçları, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Resmî Gazete üzerinden ilan edilecek. Ayrıca, atama listeleri UYAP üzerinden de erişime açılacak.

1 /6 Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 1075 hakim ve savcı atama kurası, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00 itibarıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak yeni atanan hakim ve savcılara hitap ederek açıklamalarda bulundu.

2 /6 İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan bin 75 hakim ve savcı kurayla atanacak.

3 /6 27'nci adli yargı döneminden 512 hâkim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13’üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17’inci idari yargı döneminden 90 hâkim, atama sonrası görevlerine başlayacak.

4 /6 HAKİM - SAVCI ATAMA LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Resmi Web Sitesi: HSK, atama kararlarını ve listelerini resmi web sitesinde yayımlar.

5 /6 Güncel ve geçmiş atama kararnamelerine erişmek için HSK Kararnameler Arşivi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.