Türkiye'nin yerli ve milli doğuştan elektrikli sedan otomobili Togg T10F bugün ön siparişle bugün satışa çıkıyor. Ön sipariş bugün saat 10'da açılacak. Ön siparişin açılması ile fiyatları da belli oldu. T10 F modeline ilgi gösterenler nasıl sipariş oluşturabileceğini sorgulama başladı. T10 F siparişi nasıl oluşturulur? İşte izlenmesi gereken adımlar...
100 BİN LİRASI OLAN SİPARİŞ VEREBİLİYOR
100 bin lirası olan Togg T10F için ön sipariş verebilecek. Sonrasında ise açıklanan fiyat da ödenerek T10F satın alınacak.
TOGG T10F SİPARİŞİ NASIL OLUŞTURULUR?
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Yeni mavi rengi Mardin ise, ilhamını Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alıyor. T10F sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek" denildi.
KREDİ KAMPANYASI DUYURULABİLİR
Togg T10F için yeni kredi kampanyası duyurulabilir. T10X için 1.5 milyon liraya kadar 48 ay vadeli kredi imkanları sunuluyordu.
T10 F TEKNİK ÖZELLİKLER VE MENZİL SEÇENEKLERİ
Togg T10F, farklı ihtiyaçlara yönelik üç farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara sunulacak.
RWD (Arkadan İtiş) Standart Menzil: 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bu versiyon, 350+ kilometre menzil sunan 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip olacak.
RWD (Arkadan İtiş) Uzun Menzil: Aynı motor gücüne sahip olan bu versiyon, 88,5 kWh batarya kapasitesiyle menzili 600 kilometreye kadar çıkaracak.
AWD (Dört Çeker) Çift Motorlu: 700 Nm tork üreten çift motorlu versiyonun ise 530 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor.
TOGG T10 F FİYATI BELLİ OLDU
T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km / 52,4 kWh batarya): 1.860.000 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km / 88,5 kWh batarya): 2.170.000 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil (623 km / 88,5 kWh batarya): 2.345.000 TL
T10F, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyonlarla satışa çıktı. Model 52,4 kWh batarya ile 350 km, 88,5 kWh batarya ile ise 623 km’ye kadar menzil sunuyor. Fiyatlandırma V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil için ise 2 milyon 345 bin TL olarak açıklandı.
Togg, T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman desteği de sağlıyor. Bireysel alıcılara 200 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vade veya 1 milyon 500 bin TL krediye %2,89 faizle 48 ay vade gibi seçenekler sunuluyor. Kurumsal kullanıcılar için de benzer şekilde %0 faizli 200 bin TL kredi ya da 1 milyon 750 bin TL krediye %2,99 faizle 48 ay vadeli alternatifler yer alıyor.
Model aynı zamanda Almanya’da 29 Eylül’den itibaren satışa çıkacak. T10F hızlı şarj desteğiyle 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya dolum seviyesine ulaşabiliyor. Uzaktan güncelleme (OTA) desteği, yedi hava yastığı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve ayrılma ikazı gibi gelişmiş güvenlik donanımları ile geliyor. V2 paketinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.
Urla ve Mardin isimli yeni renk seçenekleriyle birlikte Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin de yer aldığı T10F, sportif fastback çizgileri, coupe tavan formu ve gövdeye gömülü kapı kollarıyla aerodinamik yapıyı öne çıkarıyor. 505 litrelik bagaj hacmi, panoramik cam tavan, uçtan uca ekran ve ergonomik iç tasarım detaylarıyla birlikte T10F, geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.