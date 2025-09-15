T10F, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itişli versiyonlarla satışa çıktı. Model 52,4 kWh batarya ile 350 km, 88,5 kWh batarya ile ise 623 km’ye kadar menzil sunuyor. Fiyatlandırma V1 RWD Standart Menzil için 1 milyon 860 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil için 2 milyon 170 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil için ise 2 milyon 345 bin TL olarak açıklandı.





Togg, T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcılara özel finansman desteği de sağlıyor. Bireysel alıcılara 200 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vade veya 1 milyon 500 bin TL krediye %2,89 faizle 48 ay vade gibi seçenekler sunuluyor. Kurumsal kullanıcılar için de benzer şekilde %0 faizli 200 bin TL kredi ya da 1 milyon 750 bin TL krediye %2,99 faizle 48 ay vadeli alternatifler yer alıyor.

Model aynı zamanda Almanya’da 29 Eylül’den itibaren satışa çıkacak. T10F hızlı şarj desteğiyle 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya dolum seviyesine ulaşabiliyor. Uzaktan güncelleme (OTA) desteği, yedi hava yastığı, adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve ayrılma ikazı gibi gelişmiş güvenlik donanımları ile geliyor. V2 paketinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı ve otomatik park asistanı gibi özellikler de bulunuyor.

Urla ve Mardin isimli yeni renk seçenekleriyle birlikte Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin de yer aldığı T10F, sportif fastback çizgileri, coupe tavan formu ve gövdeye gömülü kapı kollarıyla aerodinamik yapıyı öne çıkarıyor. 505 litrelik bagaj hacmi, panoramik cam tavan, uçtan uca ekran ve ergonomik iç tasarım detaylarıyla birlikte T10F, geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.







