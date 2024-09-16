Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları, devlet tarafından sunulan özel istihdam haklarından biridir. Bu atamalar, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımını artırmayı ve maddi destek sağlamayı hedefler. Aile ve Sosyal Hizmetlerler Bakanlığı kamu atamalarına ilişkin takvimi duyurdu. Peki Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman? Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman, kamu atamaları kadro dağılımı belli oldu mu? İşte şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları sorgulama ekranı.