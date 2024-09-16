Kamuya atamalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atamasının gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. İşte detaylar.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları, devlet tarafından sunulan özel istihdam haklarından biridir. Bu atamalar, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının sosyal hayata katılımını artırmayı ve maddi destek sağlamayı hedefler. Aile ve Sosyal Hizmetlerler Bakanlığı kamu atamalarına ilişkin takvimi duyurdu. Peki Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman? Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman, kamu atamaları kadro dağılımı belli oldu mu? İşte şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına tanınan hakları daha da genişletmek için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:
"Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık.
19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."
Göktaş, ziyaret sırasında gazi ve yakınlarıyla sohbet ettiklerini, taleplerini dinlediklerini belirterek, "Her daim şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları nasıl öğrenilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecektir.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu atamaları
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit yakınları ile gazilere kamuda istihdam hakkı tanınmıştır. Bu atamalarda dikkate alınan başlıca unsurlar şunlardır:
Atama Kapsamı: Şehit yakınları (eş, çocuk, anne, baba, kardeş), gaziler ve gazi yakınları kamuda çeşitli kadrolara atanabilir.
Kontenjanlar: Her yıl belirlenen kontenjanlar doğrultusunda atamalar yapılır. Bu kontenjanlar genellikle belirli bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından duyurulur.
Başvuru Süreci: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden başvurular alınır. Adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapabilir.
Tercih Hakkı: Adaylar, tercih ettikleri kurum ve pozisyonlara göre tercihlerde bulunabilirler.
Sınav Muafiyeti: Şehit yakını ve gaziler için KPSS şartı aranmaksızın doğrudan atama yapılabilmektedir.