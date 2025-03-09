Düzenleme hayata geçer mi?

Henüz teklif aşamasında olan hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti ile ilgili nihai karar, TBMM tarafından verilecek. Teklif yasalaşırsa eski araçların yenilenmesine yönelik önemli bir adım atılmış olacak. Ancak düzenlemenin detayları ve koşulları henüz netlik kazanmış değil.