Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güneyinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayına karşı tedbir alınması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji’nin kar yağış uyarısı sonrası öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da okul var mı, tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor.