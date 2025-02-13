Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da bu geceden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da okul var mı, tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğusu ve Van'ın güneyinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışın, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayına karşı tedbir alınması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji’nin kar yağış uyarısı sonrası öğrenci ve veliler yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da okul var mı, tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Şırnak’ta okular tatil mi?
14 Şubat Cuma için kar tatili haberi gelmedi. Yarın okulların tatil ediliğine ilişkin Şırnak Valiliği resmi bir açıklama yapmadı.
14 Şubat 2025 Cuma günü Şırnak'ta hava durumu tahminlerine göre, kar yağışı görülmekte. En yüksek 3°C, en düşük -1°C sıcaklık bekleniyor.
Hakkari’de okullar tatil mi?
13 Şubat 2025 tarihi itibariyle, Hakkari ili için 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilmediğine dair resmi bir açıklama mevcut değil.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Hakkari ve çevresindeki öğle saatlerinden aralıklı ve zaman zaman kuvvetli kar yağışı görülüyor. Hakkari’de en yüksek sıcaklık -2 derece olurken, en yüksek sıcaklık ise -1 derece.
Siirt’te okullar tatil mi?
Siirt’te bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı uyarısı sonrası 14 Şubat Cuma günü için kar tatili var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği konusuna ilişkin Valilikten herhangi bir açıklama gelmedi.
Van'da okullar tatil mi?
Van Valiliği 14 Şubat Cuma gününe ilişkin henüz açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dağılımına göre, Van'da 14 Şubat Cuma günü kar yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -6°C olarak tahmin ediliyor.