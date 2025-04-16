TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumu, sağlık durumu merak ediliyor. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedir, kimdir, kaç yaşında? Ameliyat sonrası son durumu hakkında açıklama
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir” denildi. 7 saat süren ameliyat sabah 06.30'da bitti, Sırrı Süreyya Önder şu an için gözetim altında.
DEM Parti'den Önder hakkında açıklama yapıldı
DEM Partili Ayşegül Doğan tarafından hastane önünde yapılan son açıklama şu şekilde; Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ediyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı, doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduklarını söylemişlerdi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde, ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin, doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır ameliyatın nasıl geçtiğiyle ilgili. Sevgili Önder çok zor zamanların insanı, yüreği çok zor zamanlara dayanmış, ağır zamanlar görmüş geçirmiş ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar yüklenmiş bir insan. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil, ameliyatın zor ve uzun geçmesi bekleniyordu zaten. Büyük bir umutla bekliyoruz size iyi haberler vermeyi. Bizimle birlikte olduğunuz için ve bu süre boyunca da göstermiş olduğunuz dayanışma için teşekkür ederiz. Bu dayanışma Sırrı Süreyya Önder’in kaldığı yerden koşturduğu barış için yüreğini oradan kaldıracak. Bilgi aldıkça ara ara sizlerle paylaşacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Davut Gül'den Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.
Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24'üncü dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi.
24'üncü dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26'ncı dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.