SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?





Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.

Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.

24'üncü dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi.

24'üncü dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26'ncı dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.























