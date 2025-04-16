ŞOK aktüel ürünler 16 Nisan kataloğu belli oldu! Çocuk bisikleti, termos, piknik sepeti, valiz, kamp sandalyesi ve onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. Çocuk bisikleti, termos, piknik sepeti, valiz, kamp sandalyesi ve onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 16 Nisan ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 16 Nisan 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

2 /6 ŞOK market 16 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL, Mikado Cube Led Işıklı Speaker Hoparlör 499 TL, Ledolet Mantar Masa Lambası 249 TL, Kamp Lambası 169 TL, Desenli Pompalı Termos 299 TL, 1 litre Termos 149 TL, Katlanır Piknik Seti 399 TL, Piknik Sepeti 299 TL,



3 /6 Altıs Voleybol / Futbol / Basketbol Topu 179 TL, Jakarlı Plaj Havlusu 149 TL, Peştamal 89,95 TL, Viskon Peştamal 139 TL, Pamuk Peştamal 169 TL Pipetli Bardak 25 TL, Küçük Çiftli Bardak 75 TL, Kek Börek Borcam Taşıma Kabı 100 TL, Piknik Seti 149 TL, 2 Katlı Piknik Seti 279 TL, 3 Katlı Beslenme Kutusu 149 TL,

4 /6 2 kg Bio Mangal Kömürü 129 TL, XL Kamp Sandalyesi 699 TL, Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL, Kamp Taburesi 99,95 TL, Kamp Sandalyesi 289 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL, File Plaj Çantası 199 TL, Jüt Plaj Çantası 199 TL,

5 /6 Plaj / Piknik Sandalyesi 299 TL, Desenli Plaj Sandalyesi 329 TL 650 gram Ülker Çokokrem 119 TL, 250 gram Beşler Gold Fermente Kangal Sucuk 129 TL, 4x200 ml Sarıyer Cola 45 TL, 2x90 adet Sleepy Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 59 TL, 40'lı Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Kapsülü 159 TL