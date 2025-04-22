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ŞOK aktüel ürünler 23 Nisan kataloğunda neler var? Print kamera, gaming Mouse, kulaklık, scooter geliyor

ŞOK aktüel ürünler 23 Nisan kataloğunda neler var? Print kamera, gaming Mouse, kulaklık, scooter geliyor

09:0922/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 23 Nisan Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında Print kamera, gaming Mouse, kulaklık, scooter yer alıyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 23 Nisan ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 23 Nisan 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

ŞOK market 23 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

Gokidy Mini Print Kamera - 1.199 TL

Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası - 349 TL

Astronot Projeksiyon Gece Lambası - 649 TL

Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad - 159 TL

Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse - 199 TL

Aile Katılımlı Etkinlik Kitap Çeşitleri - 39,95 TL

HotWheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri - 699 TL

Çocuk Terlik Aksesuarlı - 139 TL


Mis Dilimli Tam Yağlı Tost Peyniri - 125 TL

Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir - 119 TL

Sütaş/İçim Kaymaksız Yoğurt - 47,50 TL

Mis Bakraçlık Süt Tam Yağlı - 36,50 TL

İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir - 79 TL

Nar Ekşisi - 69,90 TL

Uno Anadolu Tandır Lavaş 6'lı - 41,25 TL

Wasa Original Gevrek - 59,90 TL

Rapata Leblebili Kurabiye - 54,90 TL

Eti Paykek Kakaolu/Mozaik/Meyveli - 39,90 TL

Ülker Sütlü/Bitter Kare Çikolata - 29,90 TL

Ülker Sade Çubuk Kraker - 17,50 TL

Ülker Susamlı Çubuk Kraker 22,90 TL

Kinder Delice - 19,90 TL

Bebeto Cloud Mallow - 39,90 TL

Ozmo ürünlerinde yüzde 25 indirim

Gokidy Mini Print Kamera - 1.199 TL

Dokunmatik Armut / Ördek Gece Lambası - 349 TL

Astronot Projeksiyon Gece Lambası - 649 TL

Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad - 159 TL

Hytech Hy-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse - 199 TL

Aile Katılımlı Etkinlik Kitap Çeşitleri - 39,95 TL

HotWheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri - 699 TL

Çocuk Terlik Aksesuarlı - 139 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç - 799 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Ekskavatör - 599 TL

Pilli Hareketli Dinozor - 199 TL

Aksesuarlı Sevimli Dostlar - 199 TL

Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu - 399 TL

Dino Su Oyunu - 50 TL

#ŞOK market
#şok indirimli ürünler
#şok aktüel ürünler
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