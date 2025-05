ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Pirantech CB-101A Buharlı Temizlik Makinesi - 4.799 TL

Microsoft Siyah Usb Q All In One Kablosuz Klavye N9Z-00017 - 1.379 TL

Sculpt Wireless Desktop Klavye Mouse Set L5V-00016 - 3.899 TL

Oclean Flow Şarjlı Diş Fırçası Mavi/Beyaz - 1.699 TL

Braun Multiquick Mq9135xı El Blenderi - 4.799 TL

Sword Space Career Akıllı Saat Siyah/Gri SW-21V - 799 TL

Laifen Swift Saç Kurutma Makinesi Siyah - 8.999 TL

Nilson Akım Korumalı Set - 1.349 TL