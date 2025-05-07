ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 7 Mayıs Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında Buharlı temizlik makinesi, el blenderi, saç şekillendirme cihazı yer alıyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 7 Mayıs ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...
Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 7 Mayıs 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:
ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Pirantech CB-101A Buharlı Temizlik Makinesi - 4.799 TL
Microsoft Siyah Usb Q All In One Kablosuz Klavye N9Z-00017 - 1.379 TL
Sculpt Wireless Desktop Klavye Mouse Set L5V-00016 - 3.899 TL
Oclean Flow Şarjlı Diş Fırçası Mavi/Beyaz - 1.699 TL
Braun Multiquick Mq9135xı El Blenderi - 4.799 TL
Sword Space Career Akıllı Saat Siyah/Gri SW-21V - 799 TL
Laifen Swift Saç Kurutma Makinesi Siyah - 8.999 TL
Nilson Akım Korumalı Set - 1.349 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL
Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL
Nespresso Essenza Mini C 30 Kapsül Kahve Makinesi - 4.299 TL
İnci Kulplu Kupa - 75 TL
Paşabahçe Borcam Bake&Keep Fırın Tepsisi - 219 TL
Paşabahçe Frezya Saklama Kabı - 39,95 TL
Semaver Çay Bardağı 3’lü - 100 TL
Borcam Kapaklı Tencere - 169 TL
Vip Ahmet Masal Saklama Kabı Rendeli - 179 TL
Cambu 2’li Kaşıklı Baharatlık - 129 TL
Bambu Kapaklı Cam Yağlık - 169 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik - 199 TL
Saklama Kutusu - 199 TL
Kotex Normal Günlük Ped Deo - 71 TL
Kotex Natural Gece - 96 TL
Molfix Pure&Soft - 325 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjan - 299 TL
Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı Renkliler/Siyahlar - 179 TL
Familia Natural Kağıt Havlu - 169 TL
Peros Bulaşık Deterjanı - 119 TL
Bref Klozet Blok Çam ve Lavanta - 119 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize - 79,50 TL
Mis Uht Süt Laktozsuz - 35,50 TL
Mis Labne - 34,50 TL
Lio Riviera Zeytinyağı - 349 TL
Erpiliç Yaprak Döner - 65 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı - 349 TL
Ülker Sade Çubuk Kraker Uzuuun - 6,50 TL
Anneler Günü Kalanchoe Saksı Çiçeği - 79,90 TL
Maybelline Sunkisser Likit Allık - 289 TL
Maybelline New York Fit Me Kapatıcı - 289 TL
Maybelline New York Super Stay Crayon Kalem Ruj - 239 TL
Pia Makyaj Fırça Seti - 129 TL
Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı - 3.499 TL
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 999 TL,
Braun Satin Hair Saç Fırçası 1.899 TL,
Kadın Pijama Takımı 399 TL,
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,
Keten Organizer Çanta 179 TL,
Omuz Çantası 299 TL,
Kadın Omuz Çantası 199 TL,
Penty Body Comfort Korseli Külotlu Çorap 149 TL,
Kadın Taşlı Terlik 399 TL,
Kadın Tokalı Terlik 199 TL,
Kadın Terlik 119 TL,
Kadın Yüksek Taban Terlik 119 TL,
2'li Hasır Sepet 249 TL,
Büyük Organizer 299 TL,
Straplez Sütyen 199 TL,
Minimizer Sütyen 199 TL,
2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 84,95 TL