ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 7 Mayıs Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında Buharlı temizlik makinesi, el blenderi, saç şekillendirme cihazı yer alıyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 7 Mayıs ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 7 Mayıs 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

2 /6 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? Pirantech CB-101A Buharlı Temizlik Makinesi - 4.799 TL Microsoft Siyah Usb Q All In One Kablosuz Klavye N9Z-00017 - 1.379 TL Sculpt Wireless Desktop Klavye Mouse Set L5V-00016 - 3.899 TL Oclean Flow Şarjlı Diş Fırçası Mavi/Beyaz - 1.699 TL Braun Multiquick Mq9135xı El Blenderi - 4.799 TL Sword Space Career Akıllı Saat Siyah/Gri SW-21V - 799 TL Laifen Swift Saç Kurutma Makinesi Siyah - 8.999 TL Nilson Akım Korumalı Set - 1.349 TL



3 /6 Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.599 TL Minio Duo 2’li Kahve Makinesi - 2.499 TL Nespresso Essenza Mini C 30 Kapsül Kahve Makinesi - 4.299 TL İnci Kulplu Kupa - 75 TL Paşabahçe Borcam Bake&Keep Fırın Tepsisi - 219 TL Paşabahçe Frezya Saklama Kabı - 39,95 TL Semaver Çay Bardağı 3’lü - 100 TL Borcam Kapaklı Tencere - 169 TL Vip Ahmet Masal Saklama Kabı Rendeli - 179 TL Cambu 2’li Kaşıklı Baharatlık - 129 TL Bambu Kapaklı Cam Yağlık - 169 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik - 199 TL Saklama Kutusu - 199 TL

4 /6 Kotex Normal Günlük Ped Deo - 71 TL Kotex Natural Gece - 96 TL Molfix Pure&Soft - 325 TL Omo Active Oxygen Toz Deterjan - 299 TL Perwoll Sıvı Bakım Deterjanı Renkliler/Siyahlar - 179 TL Familia Natural Kağıt Havlu - 169 TL Peros Bulaşık Deterjanı - 119 TL Bref Klozet Blok Çam ve Lavanta - 119 TL Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize - 79,50 TL Mis Uht Süt Laktozsuz - 35,50 TL Mis Labne - 34,50 TL Lio Riviera Zeytinyağı - 349 TL Erpiliç Yaprak Döner - 65 TL Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı - 349 TL Ülker Sade Çubuk Kraker Uzuuun - 6,50 TL

5 /6 Anneler Günü Kalanchoe Saksı Çiçeği - 79,90 TL Maybelline Sunkisser Likit Allık - 289 TL Maybelline New York Fit Me Kapatıcı - 289 TL Maybelline New York Super Stay Crayon Kalem Ruj - 239 TL Pia Makyaj Fırça Seti - 129 TL Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı - 3.499 TL Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 999 TL, Braun Satin Hair Saç Fırçası 1.899 TL,