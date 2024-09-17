ŞOK market, Eylül ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta olduğu gibi, 18 Eylül 2024 Çarşamba günü de raflarda yerini alacak birçok ürün, müşterilere cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. İşte 18-25 Eylül Çarşamba ŞOK Market İndirimli Ürünleri:

1 / 15 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta 18 - 25 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli olacak Ağustos ayının son aktüel ürünler kampanyasında yer alacak aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

2 / 15 18 Eylül ŞOK market indirim kataloğunda daha birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL, Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge 6.999 TL, Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.499 TL, Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.299 TL, Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2.999 TL, Arzum Stayfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 399 TL

3 / 15 Kreuzer Dijital Baskül 199 TL, Sillgech Superbright Sprey Mop 279 TL, Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL, Slim Elbise Askısı 39,95 TL,

4 / 15 Silikon Pastel Mandal 39,95 TL Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL, 3'lü Stylish Depetli Sünger 49,95 TL, Deterjan Hazneli Süngerlik 59,95 TL, Yer Çekçek 49,95 TL,

5 / 15 Camsil Çek 24,95 TL, Mikrofiber Statik Toz Alıcı 59,95 TL, Vantuzlu Banyo Sırt Fırçası ve Masaj Matı 99,95 TL, Yengeç / Kelebek Mop 219 TL, Sillgech Compact Black Edition Tablet Mop 249 TL, Sillgech 360 Smart Spim Mop 219 TL, Vip Ahmet Sprey Mop 499 TL

6 / 15 ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak, Bahçe severler için Yucca Salon Bitkisi 199 TL, Cam Kavanoz Çeşitleri ise 69.95 TL’den başlayan fiyatlarla. Kişisel bakım ürünlerinde ise Dove Cream Bar Sabun 28 TL, Colgate Diş Macunu 41.90 TL'den satışa sunulmakta.



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