Son dakika haberi olarak Antalya'nın Alanya ilçesindeki 12 katlı bir otelin inşaatında yangın çıktığı bildirildi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, yangında işçilerin mahsur kaldığı, yapılan çalışmaların ardından mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığı açıklandı. İşte Antalya Alanya'daki otel inşaatı yangınından son gelişmeler...
Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
AA'dan edinilen bilgilere göre, Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir otel inşaatında 17.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇELİ: MAHSUR KALAN 4 İŞÇİ KURTARILDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı otel inşaatında çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının kaynak ateşinin yatağa düşmesi sonucu çıktığını söyledi. Başkan Özçelik, "12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşinin yataklar üzerine düşmesiyle alevler başladı. İşçiler önce söndürmeye çalışsa da başaramadılar. Ama şu anda kontrol altına alabilmek için itfaiye ekiplerimiz yoğun şekilde uğraşıyor. Son kalan 4 kişiden sonuncusunu da itfaiye ekibimiz aldı, şu anda can tehlikesi kalmadı. Şu anda son işçimizi de aldık.
Toplamda 4 işçi mahsur kalmıştı, son arkadaşımızı da ekiplerimiz aldılar. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir insan içeride değil. Arkadaşlarımız içeriye girmek için yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Otel bitme aşamasına gelmiş, son işlemleri yapılıyor. Aşağı yukarı tamamlanmıştı. Henüz belediyemiz ruhsatlandırma işlemlerine başlamadı. İnşaatı devam eden bir oteldi burası. Dış bahçedeki malzemelerde bir yangın ihtimali yok, içeriyi söndürdüğümüz takdirde yangın büyümeyecektir. 3. katta yangın var. Üst katta yangın yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya ekibi, Alanya'daki kendi ekiplerimiz, su takviye ekiplerimiz tamamen koordineli çalışmaya devam ediyor. En son aldığımız işçi dahil hepsi kendisinde" dedi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın sonrası mahsur kalan 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Zemine yakın katlarda kalanlardan bazıları eşya taşıma asansörleriyle indirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediyeye bağlı sulama araçlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Diğer yandan yangını görüp olay yerine gelenlerden bazılarının da kurtarma çalışmalarına destek verdiği görüldü.