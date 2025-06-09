Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimi işlemeye devam ediyor. 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan başvuru sonuçlarıyla birlikte, sözlü sınava katılacak öğretmen adayları da netleşti. Şimdi ise sırada mülakat tarihleri ve yerleri var. MEB tarafından yapılacak resmi açıklama beklenirken, öğretmen adayları “Mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

1 /4 Öğretmen adaylarının heyecanla takip ettiği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında kritik süreç başladı. Başvuru sonuçları 7 Mayıs’ta ilan edilirken, sözlü sınava girmeye hak kazanan isimler belli oldu. Şimdi gözler mülakatların ne zaman ve nerede yapılacağında. Peki, 2025 öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, hangi tarihte belli olacak?

2 /4 Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak.

3 /4 Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla, sonuçların ilanından sonra gerçekleştirilecek.