Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik yerleri ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik yerleri ne zaman belli olacak?

11:389/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması takvimi işlemeye devam ediyor. 7 Mayıs 2025 tarihinde açıklanan başvuru sonuçlarıyla birlikte, sözlü sınava katılacak öğretmen adayları da netleşti. Şimdi ise sırada mülakat tarihleri ve yerleri var. MEB tarafından yapılacak resmi açıklama beklenirken, öğretmen adayları “Mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Öğretmen adaylarının heyecanla takip ettiği 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında kritik süreç başladı. Başvuru sonuçları 7 Mayıs’ta ilan edilirken, sözlü sınava girmeye hak kazanan isimler belli oldu. Şimdi gözler mülakatların ne zaman ve nerede yapılacağında. Peki, 2025 öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, hangi tarihte belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylanan adaylardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla, sonuçların ilanından sonra gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz belli olmadı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihi daha sonra duyurulacak.

#sözleşmeli öğretmenlik
#Sözleşmeli Öğretmenlik Sonuçları
#Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI SON DAKİKA? ÖSYM AİS YKS sınav yeri sorgulama ekranı açıldı mı 2025?