"SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memurların maaş farkı yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaş farklarının Temmuz 2024'te ne zaman ödeneceği merak konusu. Geçtiğimiz hafta TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında zam aldı. Memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmişti. Şimdi gözler, bu maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, SGK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 4a, 4b ve 4c emekli maaşı farkları hangi tarihte yatacak?

1 / 9 "SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memurların maaş farkı yattı mı? 2024 4A 4C emekli sandığı maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

2 / 9 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2024? 2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

3 / 9 14 GÜNLÜK MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK? Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması bekleniyor.

4 / 9 Geçtiğimiz ocak ayında yapılan zamlar ardından maaş farkları şubat ayının ilk haftasında yapılmıştı. SSK kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi 6 Şubat’ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilmişti.

5 / 9 SGK EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri; Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

6 / 9 4B EMEKLİLERİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALACAK? Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

7 / 9 4C EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR? Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

8 / 9 Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde