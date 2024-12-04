SSK, Bağkur ve memur emeklisine 5 aylık zam farkı kesinleşti: Zam farkları eşitlenir mi? İşte cevabı...

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı 5 aylık zam farkı netleşti. Ancak toplu sözleşme farkı nedeniyle memur emeklilerinin zam oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük olması dikkat çekiyor. Daha önceki dönemlerde maaş zam oranlarında eşitleme yapıldığı biliniyor. Bu dönem de maaş zamlarının eşitlenip eşitlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte maaş zamlarına dair son gelişmeler...
Milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Bu verilerle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin hak ettiği 5 aylık zam farkı da ortaya çıktı. Şimdi gözler, aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Aralık verisinin açıklanmasıyla birlikte zam oranları kesinleşecek. Peki, kasım enflasyonuyla belirlenen 5 aylık zam farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...
5 Aylık Zam Farkı ve Maaş Artışları Netleşti: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisinin Yeni Maaşları
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık zam farkı kesinleşti. Ancak memur ve memur emeklilerinin bu dönemde alacağı zam farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük olacak. Geçmiş dönemlerde bu fark eşitlenmişti, peki bu dönemde maaşlarda bir eşitleme olacak mı?
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Artışı
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı alıyor. Bu artış, bir önceki 6 ayın TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre belirleniyor.
Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, bu yılın son 5 ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 14.57 olarak netleşti. Aralık ayı TÜFE'si eklendikten sonra, maaş artışlarının daha da artması bekleniyor.
Memur ve Memur Emeklilerinin Zam Farkı
Memurlar ve memur emeklileri ise, 7. dönem toplu sözleşme gereği enflasyon farkı alıyor. Bu fark, önceki maaş zammı ile birlikte hesaplanarak belirleniyor.
5 aylık verilere göre, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 10.40 oldu. Ancak bu artışa aralık ayı enflasyonu da eklenecek, bu da toplamda daha yüksek bir maaş artışı anlamına gelecek.
2025 Ocak Maaş Artışı
2025 yılına girerken, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 civarında. Eğer aralık ayında enflasyon yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yaklaşık olarak yüzde 16.5 olacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları ise yaklaşık yüzde 12.5 seviyelerinde gerçekleşecek.
En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Olacak?
Aralık ayı TÜFE'sinin yüzde 2 olması durumunda, en düşük devlet memuru maaşı şu anda 17.587 TL iken 19.785 TL'ye yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise şu anda en düşük maaş 12.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu rakam, oransal artışa göre doğrudan yükselmiyor ve hükümetin yeni bir düzenleme yapması gerekebilir.
Maaş Eşitlemesi Bekleniyor mu?
Geçtiğimiz yıllarda, özellikle 2022 ve 2023 yıllarında, SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşları arasında eşitleme yapılmıştı.
Maaş Artışlarında Beklentiler
Kasım ayı enflasyonu ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş artışları belli oldu.
Ancak, aralık ayında açıklanacak TÜFE verileri ile bu artışlar kesinleşecek. Memur ve emekli maaşlarında bir eşitleme yapılması, bu yıl için pek olası görünmüyor.