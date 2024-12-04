SSK, Bağkur ve memur emeklisine 5 aylık zam farkı kesinleşti: Zam farkları eşitlenir mi? İşte cevabı...

5 Aylık Zam Farkı ve Maaş Artışları Netleşti: SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisinin Yeni Maaşları

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve 5 aylık zam farkı kesinleşti. Ancak memur ve memur emeklilerinin bu dönemde alacağı zam farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha düşük olacak. Geçmiş dönemlerde bu fark eşitlenmişti, peki bu dönemde maaşlarda bir eşitleme olacak mı?