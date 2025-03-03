2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜİK tarafından yayınlanan Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 17,28 fiyat artışı görülen dondurma en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 23,29 azalışla ayakta tedavi hizmetleri oldu.

1 /6 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

2 /6 FİYATI EN FAZLA ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Şubat ayında en fazla fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 23,29 azalışla ayakta tedavi hizmetleri oldu.

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En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler;

Dondurma yüzde 17,28, okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 16,79, orta öğretim yüzde 15,76, tereyağı yüzde 13,72, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 11,44, elektrik yüzde 10,70, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 10,49 oldu.



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En çok ucuzlayan ürünler ise;

Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) yüzde 23,29, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 18,35,

5 /6 Havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 9,49, çocuk giyim yüzde 8,82, kadın giyim yüzde 7,84,