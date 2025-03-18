Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi belli oldu. Kooperatif Market aktüel ürün kataloğunda Pazartesi indirim fırsatları dikkat çekiyor. Türkiye genelindeki Koop Çiftçi marketlerinde, mutfak eşyalarından gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar müşterileri bekliyor. Kooperatif Market bu hafta indirimde olan ürünler arasında çok fonksiyonlu pişirici, kettle, tencere, tava, salça, şeker, yağ ve daha pek çok ürün geliyor. İşte 17-28 Mart Kredi markette bu haftanın indirimli ürünleri.

1 /7 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, düzenli olarak aktüel ürünler ve indirim kampanyaları düzenlemektedir. Bu kampanyalar, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel indirimli ürünler listesine ve aktüel kataloğu yayımlandı. Kredi markette iİndirimli Ürünler arasında temel gıda ürünleri (pirinç, yağ, şeker, bakliyat vb.), Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile temizlik malzemeleri yer almakta. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri 17-28 Mart indirimli ürünler kataloğu.

2 /7 1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL 23 Cm Krep Tava 149.00 TL 2’li Eco Tava Seti 279.00 TL 22 Cm Sunday Tencere 349,90 TL

3 /7 1.8 Litre Kapasiteli Kettle 329,90 TL Çok Fonksiyonlu Pişirici 1.799 TL 23 Cm Krep Tava 149.00 TL 2’li Eco Tava Seti 279.00 TL 22 Cm Sunday Tencere 349,90 TL

4 /7 Karnıyarık Tencere 339,90 TL Derin Güveç Tencere 669.00 TL 5’li Chef Seti 179,90 TL Mikrodalga Fresh Saklama Kabı 5 L 89,90 TL 3’lü Meyve Bıçağı 39,90 TL 12 Parça Kahve Takımı 399,90 TL

5 /7 830 Gram Domates Salça 26,90 TL 5 KG Un 84,50 TL 2.5 KG Pirinç 114,90 TL 1 Kg Fasulye 58,90 TL 1500 Ml Ayran 39,50 TL 1000 gram Tam Yağlı Tulum Peyniri 159,00 TL 1000 gram Salamura Siyah Zeytin 175.00 TL 1000 gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 199.00 TL

6 /7 1000 gram Taze Kaşar Peyniri 279.00 TL 10’lu Organik Yumurta 79.00 TL 3000 Gram Çay 515.00 TL Yarım Yağlı Süt 1 Litre 27.50 TL Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri 134,90 TL 1 KG Nohut 48,50 TL 1 Kg Pilavlık Bulgur 22,95 TL