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TARIM KREDİ MARKET 4-6 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İndirimli fiyat listesi

TARIM KREDİ MARKET 4-6 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İndirimli fiyat listesi

09:175/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, Temmuz ayının ilk hafta sonuna özel indirim kampanyasını duyurdu. 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. "Fırsat Dolu Hafta Sonu" sloganıyla raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında siyah çaydan beyaz peynire, bulaşık kapsülünden una, sucuktan bütün tavuğa kadar birçok temel ihtiyaç ürünü cazip fiyatlarla satışta olacak.

Tarım Kredi Market’in güncel kataloğu, hem bütçe dostu fiyatları hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin öne çıktığı indirim listesinde toplam 22 ürün kampanya kapsamına alındı. İşte, 4-6 Temmuz 2025 tarihli Tarım Kredi Market aktüel ürünleri ve fiyat listesine dair detaylar...



Anadolu Un, 5 kg: 89,90 TL

Tarım Kredi Fındık Kreması, 650 g: 69,90 TL

Tarım Kredi Yer Fıstığı Çeşitleri, 200 g: 35,90 TL

Patoş ve Cipso Süper Boy Patates Cipsi Çeşitleri, 160 g: 33,90 TL

Tarım Kredi Altın Filiz Çay, 1000 g: 199,90 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı, 5 L: 335,00 TL

Aqua Bambu Kağıt Havlu, 12'li Rulo: 129,90 TL

Tarım Kredi Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri, 500 g: 299,00 TL

Kızılay Maden Soda Çeşitleri 6X200 ml: 54,90 TL

Tarım Kredi Yer Fıstığı Çeşitleri, 200 g: 35,90 TL


Patos ve Cipso Patates Cipsi Çeşitleri, 160 g: 33,90 TL

Renax Sıvı Çamaşır Makinesi Kapsülü 22'li: 129,90 TL

Mr Oxy Çamaşır Suyu Çeşitleri 1000 g: 55,00 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı, 5 L: 335,00 TL

Anadolu Un, 5 kg: 89,90 TL

Tarım Kredi Altın Filiz Çay, 1000 g: 199,90 TL

Destan Toz Şeker, 5 kg: 189,00 TL

#Tarım Kredi Market Kataloğu
#Tarım Kredi Market Aktüel Ürünler
#Tarım Kredi Kooperatif
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