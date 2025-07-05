TARIM KREDİ MARKET 4-6 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İndirimli fiyat listesi

Tarım Kredi Market’in güncel kataloğu, hem bütçe dostu fiyatları hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Gıda ve temizlik ürünlerinin öne çıktığı indirim listesinde toplam 22 ürün kampanya kapsamına alındı. İşte, 4-6 Temmuz 2025 tarihli Tarım Kredi Market aktüel ürünleri ve fiyat listesine dair detaylar...







