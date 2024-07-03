Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olarak belirlendi. En düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi.