"Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam merak edilip araştırılıyor. Maaş zam oranı için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Temmuz 2024 Taşeron ve kamu işçisi maaşları kaç TL oldu? 2024 Taşeron işçi ilave tediye ikramiyelerine ne kadar zam geldi?
"Kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 4D'li taşeron ilave tediye ikramiyesi zamlandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçisinin maaşlarının Temmuz ayında ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Kamu işçisinin maaş artışına yönelik henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar netleştiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
2024 tediye ödemeleri ne zaman yatacak?
Kamu işçilerine yapılan tediye ödemelerinin 2024 yılı içerisinde hangi tarihlerde yapılacağı duyuruldu.
İlk tediye ödemesi 26 Ocak'ta yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ikinci ilave tediye ödemesi ise 5 Nisan tarihinde yapıldı.
Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta verilecek.
2024 Tediye ödemesi ne zaman?
2024 yılı ilave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete yayımlandı. Böylelikle 6772 kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek ilave tediye ödeme takvimi netleşti.
Devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran'da verildi. Diğer yarısı ise 13 Aralık'ta verilecek.
Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olarak belirlendi. En düşük ödeme 3 bin 100 lira oldu. Brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye ise 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira ödendi.
Kamu işçileri, 52 gün üzerinden en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi aldı.